Een betoging van naar schatting tienduizend tegenstanders van de coronamaatregelen in Duitsland is in de centraal gelegen stad Kassel uit de hand gelopen. Tegendemonstranten zijn op enkele plaatsen in het centrum van de stad in gevecht geraakt met die betogers. De politie raakte ook in gevecht met betogers die naar de binnenstad wilden en heeft traangas en waterkanonnen ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

De eigenlijke betoging is met instemming van de autoriteiten op een terrein in het oosten van Kassel. Duizenden mensen zijn er, veelal zonder mondkapje, bijeengekomen. Volgens schrijver en jurist Reiner Füllmich, die de menigte toesprak, is Duitsland "een fascistische totalitaire staat" geworden.

Uit heel Duitsland zijn mensen naar Kassel gekomen om tegen de lockdowns te betogen. Volgens de politie verloopt de manifestatie op dit terrein, de Schwanenwiese, zonder problemen. In het centrum zijn wel problemen ontstaan, waar op een plein een niet toegestane betoging is gegroeid. Dat plein wordt door de politie schoongeveegd.

De demonstranten zijn in grote meerderheid 'Querdenker' (Dwarsdenkers), die onder meer stellen dat de beperkingen die de bevolking worden opgelegd in strijd zijn met de rechten die in de grondwet verankerd zijn. Ze vinden ook dat de maatregelen buiten proporties zijn in verhouding tot het gevaar van het coronavirus. De 'Querdenker' betogen al sinds april vorig jaar in verschillende plaatsen in de bondsrepubliek.

Bij Basel wordt ook gedemonstreerd tegen coronamaatregelen

Bij Basel betogen zaterdag ook duizenden mensen uit Zwitserland en uit het nabijgelegen Duitsland en Frankrijk tegen de coronamaatregelen. Ze zijn bijeengekomen voor "een stille protestmars" in Liestal. Betogers hadden borden bij zich waarop vaccinaties als mogelijk dodelijk worden bestempeld en teksten als 'Genoeg! Laat liefde leiden, niet angst' staan.

De organisatoren van de stille protesten in Zwitserland stellen dat de federale regering met de coronamaatregelen "de levens van 99 procent van de bevolking ruïneert om 1 procent te beschermen". Een aantal demonstranten heeft witte beschermingspakken aangetrokken, maar velen betogen zonder mondkapje in alledaagse kleding.

De politie heeft toestemming verleend voor het protest en de demonstranten op sociale media opgeroepen zich wel aan de coronamaatregelen te houden. Zwitserse media melden dat de kantonale politie er zaterdag voor heeft gekozen toch maar niet in te grijpen.

Betogers komen samen in Londen en Berlijn

Ook in Londen betogen mensen onder meer in Hyde Park tegen de lockdowns. De politie in de Britse hoofdstad had vrijdag nog gewaarschuwd dat dit onder samenscholen valt en verboden is onder de geldende coronamaatregelen.

In Berlijn stonden zaterdag zeker achttienhonderd politiemensen klaar om een manifestatie van uiterst rechtse groepen in toom te houden, maar er kwamen voor zover bekend slechts enkele tientallen mensen naar het protest bij de Brandenburger Tor. Deze betoging was niet speciaal gericht tegen coronamaatregelen, zo melden media in Berlijn.