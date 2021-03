Het is niet vanzelfsprekend dat landen in Zuidoost-Azië elkaar aanspreken op hun interne problemen, maar landen in de regio eisen nu een einde aan het aanhoudende geweld na de staatsgreep in Myanmar. Volgens een lokale organisatie die opkomt voor politieke gevangenen staat het dodental sinds de coup van 1 februari op 237.

De Indonesische president Joko Widodo vindt dat het geweld in Myanmar "onmiddellijk" moet worden gestaakt en de Maleisische premier Muhyiddin Yassin zegt dat hij geschokt is door "het aanhoudende geweld tegen ongewapende burgers". Ook de Filipijnen en Singapore hebben zich uitgesproken tegen de coup en de arrestatie van de gekozen leider Aung San Suu Kyi.

"We kunnen ons niet veroorloven toe te kijken hoe onze broedernatie Myanmar wordt gedestabiliseerd door een selecte groep die zijn eigen belangen vooropstelt", zei Yassin. Hij en de Indonesische president willen snel over de gewelddadigheden praten met de lidstaten van de associatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN); Myanmar is daar zelf ook lid van.

De protesten tegen de militaire staatsgreep in Myanmar houden aan en de strijdkrachten treden hard op tegen de demonstranten die het herstel van de democratie eisen. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn volgens lokale media weer twee mensen doodgeschoten door militairen.

Er is veel internationale kritiek op de Myanmarese autoriteiten. De Europese Unie kondigt maandag mogelijk sancties tegen Myanmar aan. Diverse landen, waaronder Nieuw-Zeeland, hebben gezegd dat ze de diplomatieke banden voorlopig opschorten.