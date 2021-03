Oppositiepartij MFK heeft op Curaçao negen zetels behaald bij de parlementsverkiezingen die vrijdag werden gehouden. Regeringspartijen PAR en MAN zijn flink afgestraft door de kiezer en houden gezamenlijk maar zes van de elf zetels die ze nu samen hebben over. MFK gaat van vijf naar negen zetels; het is meer dan dertig jaar geleden dat een partij op het eiland zo veel zetels behaalde.

De partij werd in 2010 opgericht door Gerrit Schotte, die daarna de eerste minister-president van Curaçao werd. Hij bleef leider van de MFK totdat hij in 2018 de gevangenis in moest wegens valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie.

Daarna werd Gilmar 'Pik' Pisas de leider van de partij. In 2017 was de voormalige politieagent korte tijd minister-president. Hij reageerde vrijdagavond blij en opgelucht op de overwinning van de partij.

Een groot verschil tussen de MFK en de huidige coalitie is dat de partij van Pisas het niet eens is met de COHO, het akkoord met Nederland over ontwikkeling en hervorming van Curaçao dat de huidige regering van Eugene Rhuggenaath heeft getekend en dat de komende vijf jaar moet worden uitgevoerd. Pisas wil opnieuw met Nederland onderhandelen over het akkoord.

'We hebben dringend leiderschap nodig'

Pisas wil Curaçao zo snel mogelijk gaan leiden. "We hebben dringend leiderschap nodig", zei hij in een eerste reactie. Volgens hem heeft de huidige coalitie vier jaar lang "niets voor de bevolking gedaan". Rhuggenaath, huidig demissionair minister-president en leider van de PAR, de partij die van zes naar vier zetels gaat, heeft Pisas al opgebeld en gefeliciteerd.

De kans is groot dat MFK met de christen-democratische PNP gaat reageren. Die partij keert met vier zetels terug in het parlement. Ze is ook de partij die in 1990 voor het laatst een verkiezing op Curaçao won met negen zetels.

De verkiezingen gingen gepaard met strenge coronamaatregelen, waardoor van tevoren werd gevreesd voor een lage opkomst. Het tegendeel bleek echter waar: 85.340 mensen gingen stemmen, oftewel 73,5 procent van het totale aantal stemgerechtigden op Curaçao. In 2016 en 2017 lag de opkomst bij twee achtereenvolgende parlementsverkiezingen nog rond de 66 procent.