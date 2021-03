Het luchtverkeer van en naar vliegveld Keflavik nabij de IJslandse hoofdstad Reykjavik is vrijdagavond stopgezet vanwege een vulkaanuitbarsting. Volgens het IJslandse meteorologische bureau (IMO) barstte de Fagradalsfjall op het schiereiland Reykjanes, zo'n 30 kilometer ten zuidwesten van Reykjavik, vrijdagavond om 21.30 uur (lokale tijd) uit.

De laatste weken kreeg het zuidwesten van het land te maken met een toename van seismologische activiteit: alleen al in de afgelopen maand werden meer dan 40.000 aardbevingen geregistreerd.

De IJslandse autoriteiten verzoeken mensen om rustig te blijven en weg te blijven bij de uitbarsting. Wetenschappers en hulpdiensten doen ter plaatse onderzoek om de vulkaanuitbarsting in beeld te brengen. Via sociale media delen inwoners van Reykjavik beelden van een roodgekleurde lucht.

Het vliegverkeer is overigens enkel volgens protocol stilgelegd. Doordat er relatief weinig as vrijkomt bij de Fagradalsfjall, vormt die geen gevaar voor vliegtuigen.

In 2010 was dit anders, toen veroorzaakte de uitbarsting van de Eyjafjallajökull een dagenlange ontregeling van de luchtvaart in Europa. Honderdduizenden vluchten moesten worden geannuleerd.

IJsland ligt op de Euraziatische en Noord-Amerikaanse tektonische platen. Doordat die langs elkaar bewegen, zijn er regelmatig aardbevingen. Het land telt meer dan honderd vulkanen, waaronder tientallen nog actieve.