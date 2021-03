De Franse politie is bedrogen uitgekomen na een zogenaamde drugsvangst afgelopen woensdag. Die dacht na een inval voor 1 miljoen euro aan MDMA en xtc te hebben onderschept in een loods, maar het tegendeel bleek waar. De politie had zich stukgebeten op aardbeiensnoep.

De politie in Parijs twitterde woensdag over een "vruchtbare onderneming", namelijk een drugsvangst ter waarde van 1 miljoen euro. Het zou om MDMA en xtc gaan, op een bijgevoegde foto te zien als zakjes met roze pillen en poeder.

Uit onderzoek bleek echter dat het helemaal niet om drugs gaat. In de tabletten zitten verkruimelde aardbeiensnoepjes van Haribo, aldus de aanklager.

Waarom er zoveel aardbeiensnoep in de loods lag ingepakt, is onduidelijk.