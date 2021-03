Voormalig vicepresident Samia Suluhu is vrijdag geïnstalleerd als opvolger van de deze week plotseling overleden president John Magufuli van Tanzania. Daarmee heeft het Oost-Afrikaanse land voor het eerst een vrouw als president. Zij zal de ambtstermijn van haar voorganger tot 2025 afmaken.

Suluhu is de zesde president van het land. Ze is ook de eerste president die afkomstig is van het semiautonome eiland Zanzibar dat voor de kust van Tanzania ligt.

De dood van Magufuli is in nevelen gehuld. De nieuwe president zei woensdagavond dat Magufuli als gevolg van een hartaandoening op 61-jarige leeftijd is overleden, maar volgens zijn politieke tegenstanders stierf hij aan de gevolgen van het coronavirus. Magufuli was toen al twee weken niet meer in het openbaar verschenen.

Magufuli stond bekend als een van de bekendste coronasceptici van het Afrikaanse continent. Hij beweerde dat God en alternatieve behandelingen zoals een stoombad de Tanzanianen kunnen beschermen. Ook noemde hij coronavaccins een samenzwering van westerse landen die is bedoeld om de rijkdommen uit Afrika te halen. In mei stopte Tanzania met het rapporteren van data over het coronavirus.

Na Magufuli's overlijden werden twee weken van nationale rouw afgekondigd. Zijn uitvaart is op 25 maart.