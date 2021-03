Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat illegalen meer bescherming moet bieden met een legale verblijfstatus. De wet moet voorkomen dat zogeheten 'dreamers', mensen die als kind illegaal naar de VS kwamen, worden uitgezet. Ook moet het makkelijker worden voor hen om staatsburgerschap te krijgen.

Het voorstel werd goedgekeurd door 228 leden van het lagerhuis, 197 stemden tegen. Slechts negen Republikeinen gingen akkoord met het voorstel. Het wetsvoorstel wordt nu naar de Senaat gestuurd, waar het waarschijnlijk nog meer weerstand zal krijgen van de Republikeinse partij.

De Amerikaanse president Joe Biden wil stoppen met het uitzetten van illegalen en feitelijk amnestie regelen, ook voor de 'dreamers'. Dat zijn honderdduizenden mensen die als kinderen illegaal zijn gekomen en hun volwassen leven in de VS zijn begonnen. Veel van hen zijn in de VS opgegroeid en hebben daar onderwijs gevolgd. Zij kregen lange tijd rechtsbescherming, maar in 2017 besloot de regering van Donald Trump die af te schaffen.

Het lagerhuis stemde ook in met een tweede wetsvoorstel dat ongeveer een miljoen arbeidsmigranten moet beschermen tegen uitzetting. 247 leden stemden voor, 174 stemden tegen. In totaal moeten via het nieuwe beleid van Biden zo'n 2,5 miljoen illegale vreemdelingen in vijf jaar tijd een permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen en drie jaar daarna ook Amerikaans staatsburgerschap.

Biden beloofde wetgeving te versoepelen

Biden heeft zich altijd tegen het strenge migratiebeleid van zijn voorganger Trump gekeerd en benadrukte al op de eerste dag van zijn presidentschap dat hij het beleid zou aanpassen. De legalisering van illegalen, waarvan bijna de helft uit Mexico komt, is al lang een prioriteit van Democratische en liberale politici, die ervan uitgaan dat illegalen bijdragen aan de economie.

Het is niet bekend hoeveel mensen illegaal in de VS wonen. De meeste schattingen stellen ergens tussen de tien en twaalf miljoen mensen. Onder hen zijn zeker bijna twee miljoen mensen uit Centraal-Amerika, voornamelijk El Salvador, Guatemala en Honduras.