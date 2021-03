Het Griekse alfabet wordt niet langer gebruikt voor het benoemen van orkanen, zo heeft de World Meteorological Organization (WMO) besloten. Volgens de organisatie hebben de namen het afgelopen jaar voor te veel verwarring gezorgd.

De WMO is na evaluatie van het orkaanseizoen tot de conclusie gekomen dat de uitspraak in sommige talen verwarrend is. Daarbij zouden sommige namen te veel op elkaar lijken (Zeta, Eta, Theta).

Hierdoor ontstond er in bepaalde landen meer media-aandacht voor de naam dan de storm zelf. Dat is volgens de organisatie niet de bedoeling, omdat de namen het doel hebben om mensen te waarschuwen.

2020 kende een zeer actief Atlantisch orkaanseizoen, licht Weerplaza toe. De vastgestelde namenlijst werd helemaal opgebruikt waarna er volgens de regels moest worden uitgeweken naar het Griekse alfabet. Zo kregen we met onder meer met Alpha, Beta, Gamma, Delta en Epsilon te maken.

Als alternatief is er nu een aanvullende lijst gemaakt. Op het moment dat alle namen uit de reguliere namenlijst zijn gebruikt, wordt hier een beroep op gedaan. Deze lijst bevat namen als Adria, Braylen en Cardidad.