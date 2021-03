Spanje is het vierde Europese land na Nederland, België en Luxemburg dat euthanasie en hulp bij zelfdoding voor ernstig of ongeneeslijk zieke volwassenen legaliseert. De wet is donderdag aangenomen in het Spaanse parlement.

De legalisatie werd gesteund door 202 parlementariërs. 141 leden waren tegen, 2 stemden niet. Rechtse en religieuze partijen zijn tegen de nieuwe wet. De rechts-populistische partij Vox stelt dat "het leven niet in handen van de autoriteiten ligt" en kondigt een gang naar de rechter aan.

In Spanje wordt al lange tijd gesproken over euthanasie. De wet werd opgesteld nadat de regering van premier Pedro Sánchez door het publiek onder druk werd gezet vanwege een aantal spraakmakende zaken. De bekendste is die van Ramón Sampedro. Zijn decennialange streven naar euthanasie werd vastgelegd in The Sea Inside, een Hollywoodfilm uit 2004 die een Oscar won.

"Vandaag zijn we een land geworden dat menselijker, eerlijker en vrijer is", schreef Sánchez enkele minuten na de stemming op Twitter. "De euthanasiewet, die door de samenleving wordt geëist, is eindelijk werkelijkheid geworden."

Verzoeken voor euthanasie en hulp bij zelfdoding kunnen in Spanje worden ingediend bij regionale commissies, die binnen drie maanden worden opgezet. Personen die verzoeken indienen, moeten onder meer volledig bij bewustzijn zijn en legaal in Spanje wonen.