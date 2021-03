Een onderzoek naar seksueel misbruik binnen het bisdom Keulen in de jaren 1975 tot 2018 heeft 202 mogelijke verdachten opgeleverd. Dat komt naar voren in een achthonderd pagina's tellend rapport dat donderdag is gepresenteerd. Minstens 314 personen, van wie de meeste jongens onder de veertien jaar waren, zouden het slachtoffer zijn geworden.

Het onderzoeksteam, onder leiding van advocaat Björn Gercke, concludeert dit op basis van kerkelijke archieven. Het onderzoek had als doel gevallen van misbruik en de daarop volgende reactie van de kerkelijke autoriteiten in kaart te brengen.

De Keulse kardinaal Rainer Maria Woelki heeft zelf om dat onderzoek gevraagd. Hij heeft volgens het rapport goed gehandeld en geen enkele plicht geschonden. Zijn voorganger en huidige kardinaal van Hamburg Stefan Hesse wordt in het rapport wel beschuldigd van ernstig plichtsverzuim rondom de misbruikgevallen. Hij zou in elf gevallen ongepast gehandeld hebben en niet de juiste procedures hebben gevolgd wanneer hij op de hoogte werd gesteld van een misbruikzaak.

In bijna de helft van de circa driehonderd gevallen die Gercke tegenkwam, ging het om seksueel misbruik, meestal gepleegd tegen jongens. De rest van de gevallen valt onder een soort grensoverschrijdend gedrag.

Het bisdom Keulen is met 1,9 miljoen rooms-katholieken het grootste in de Duitstalige wereld.