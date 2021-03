De Nederlandse rederij De Poli zegt dat het naar omstandigheden goed gaat met de vijftien bemanningsleden van olietanker Davide B, die op 11 maart voor de kust van het West-Afrikaanse Benin zijn ontvoerd. Volgens een woordvoerder is er met alle gekidnapte bemanningsleden contact geweest. Waar ze worden vastgehouden, is niet duidelijk.

Ook had de rederij contact met de ontvoerders, maar over hun eisen wil de woordvoerder niets zeggen. "Er is een dialoog op gang gekomen, maar over details doen we geen mededelingen." Hij zegt dat een crisisteam er hard aan werkt om de crewleden weer veilig thuis te krijgen en dat hun familieleden worden ondersteund.

Zes bemanningsleden zijn niet ontvoerd en hebben de olietanker onder escorte naar een veiliger gebied gevaren. De piraten hebben de lading ongemoeid gelaten.

Volgens de woordvoerder komen in deze wateren vaker kapingen en ontvoeringen voor. "Er is in dit gebied een patroon van veiligheidsincidenten." Over de beveiliging op de Davide B wil hij niets zeggen, alleen dat er "zichtbare en onzichtbare maatregelen" waren genomen.

Het schip, dat onder Maltese vlag vaart, was onderweg van de Letse hoofdstad Riga naar Lagos in Nigeria. Onder de bemanningsleden zijn geen Nederlanders, maar wel Filipijnen en Russen.