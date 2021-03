De Tanzaniaanse president John Magufuli is woensdag op 61-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Dar es Salaam. De vicepresident van het land, Samia Suluhu, maakte woensdag bekend dat Magufuli is bezweken aan een hartaandoening. Zij zal zijn plaats innemen tot de volgende verkiezingen in 2025 en wordt daarmee de eerste vrouwelijke president van het land.

Magufuli stond bekend als een van de bekendste coronasceptici van het Afrikaanse continent. Hij was al twee weken niet in het openbaar verschenen, waardoor veel Tanzanianen vermoedden dat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

In het land geldt de komende twee weken een periode van rouw. Ook hangen de vlaggen halfstok en speelt de staatstelevisie rouwmuziek. Magufuli is de eerste Tanzaniaanse president die overlijdt terwijl hij het ambt bekleedt.

Magufuli was sinds 2015 de president van het Oost-Afrikaanse land. Vorig jaar werd hij bij een omstreden presidentsverkiezing met 84 procent van de stemmen herkozen. Hij kreeg de bijnaam 'The Bulldozer' vanwege zijn autoritaire manier van leidinggeven en zijn voorliefde voor grote infrastructuurprojecten.

De president wist vorig jaar de woede van wereldgezondheidsorganisatie WHO op de hals te halen door te beweren dat COVID-19 geen bedreiging was. Volgens hem konden God en alternatieve behandelingen zoals een stoombad de Tanzanianen beschermen. Ook beweerde hij dat coronavaccins een samenzwering van westerse landen waren om de rijkdommen uit Afrika te halen. In mei stopte Tanzania met het rapporteren van coronavirusgegevens.