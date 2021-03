Een rechtbank in de Japanse stad Sapporo heeft het verbod op een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht ongrondwettelijk verklaard. Het is voor het eerst dat een Japanse rechtbank zich hierover uitspreekt. Japan geldt nog altijd als het enige hoogontwikkelde G7-land dat het homohuwelijk niet erkent.

De eis van de klager om door de Japanse staat schadeloos te worden gesteld, werd door de rechter afgewezen, meldt het Japanse persagentschap Kyodo. De rechtszaak werd op Valentijnsdag 2019 door dertien stellen van hetzelfde geslacht aangespannen.

De uitspraak wordt gezien als een grote symbolische overwinning voor de Japanse lhbti-beweging. Door het verbod konden mensen van hetzelfde geslacht niet de bezittingen van een overleden partner erven.

Het huwelijk is in de Japanse grondwet nog gedefinieerd als een unie gebaseerd op "de wederzijdse goedkeuring van beide geslachten". De Japanse wet is volgens Aziatische standaarden relatief liberaal.

Zo is seks tussen mensen van hetzelfde geslacht volgens de Japanse wet al sinds 1880 toegestaan, maar is er nog weinig maatschappelijke acceptatie van de lhbti-gemeenschap. Veel lhbti's houden hun geaardheid of genderidentiteit dan ook verborgen voor hun familieleden.