Justitie in El Salvador gaat de zaak over de moord op vier Nederlandse journalisten in 1982 na 39 jaar alsnog voor de rechter brengen. De advocaten van de nabestaanden zullen dat woensdag bekendmaken, schrijft de NOS.

De IKON-journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag waren in 1982 in El Salvador om een reportage te maken over de dodelijke burgeroorlog. Ze werden door militairen van het regeringsleger opgewacht en doodgeschoten toen ze probeerden het guerillagebied van de linkse FMLN-strijders in te komen.

In het Centraal-Amerikaanse land gold tot vijf jaar geleden een amnestiewet die de vervolging van betrokken militairen uitsloot, maar in 2016 werd die ongrondwettelijk verklaard en opgeheven. Volgens de NOS werd de moord op de vier journalisten sindsdien meermaals tevergeefs aangekaart bij het Openbaar Ministerie in het land.

Het leger heeft altijd gezegd dat ze de guerillastrijders als doelwit hadden en dat de aanwezigheid van de journalisten toeval was. Een waarheidscommissie van de Verenigde Naties concludeerde echter dat de IKON-journalisten wel degelijk het mikpunt waren van de actie.

Oud-kolonel gaf opdracht tot moorden

Diezelfde commissie concludeerde ook dat de Salvadoraanse kolonel Mario Reyes Mena opdracht had gegeven tot de slachtpartij. Ook andere officieren zouden aanwezig zijn geweest toen het bevel in de avond van 16 maart op de militaire basis in El Paraiso werd gegeven.

Gert Kuiper, de broer van een van de slachtoffers, deed drie jaar geleden in het land aangifte tegen de oud-kolonel. Het onderzoeksprogramma ZEMBLA kwam er in 2018 achter dat Mena inmiddels vrij in de Verenigde Staten woont. Indien hij ook het Amerikaanse staatsburgerschap heeft, zou dat een eventuele uitlevering bemoeilijken.