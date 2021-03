Zeker acht mensen zijn dinsdag om het leven gekomen bij schietpartijen in drie massagesalons in de Amerikaanse stad Atlanta. De politie heeft een man opgepakt.

Volgens de autoriteiten overleden voornamelijk Aziatisch-Amerikaanse vrouwen bij de schietpartijen.

Drie personen kwamen om het leven bij een massagesalon in een voorstad ten noordoosten van de stad in de staat Georgia. Een andere dode werd aangetroffen in een salon in dezelfde straat.

In een wellnesscentrum elders in de stad werden kort daarna nog eens twee doden en drie gewonden aangetroffen. Twee van hen overleden later in het ziekenhuis.

De vermoedelijke schutter is volgens de politie de 21-jarige Robert Aaron Long. Hij kon na een urenlange klopjacht worden opgepakt op zo'n 240 kilometer ten zuiden van de miljoenenstad. Zijn motief is nog onduidelijk.

De politie controleert momenteel andere massagesalons in Atlanta om te zien of er op meer plekken slachtoffers zijn gevallen.