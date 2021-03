De Amerikaanse oud-president Donald Trump maakt volgend jaar bekend of hij zich in 2024 weer verkiesbaar wil stellen voor het presidentschap. De Republikein zei dinsdag dat hij eerst de parlementsverkiezingen van 2022 wil afwachten.

Trump heeft gezegd dat hij van plan is om ervoor te zorgen dat de Republikeinen volgend jaar zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid van de zetels te veroveren. De tussentijdse verkiezingen zullen in grote mate een populariteitstest zijn voor de zittende regering-Biden.

"Ik denk dat we een hele goede kans maken om het Huis te heroveren", zei de omstreden oud-president in een interview met Fox News. "Eerlijk gezegd is er ook een goede kans dat we de Senaat terugnemen, daarna nemen we een besluit."

Volgens Trump staan zijn aanhangers klaar voor hem als hij besluit om weer mee te doen met de presidentsverkiezingen.

In het interview moedigde Trump Amerikanen aan om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. Die uitspraak was opvallend omdat veel Republikeinen en Trump-aanhangers volgens peilingen niet op een coronavaccin zitten te wachten.

Behalve het Fox News-interview en toespraak op een conservatieve conferentie in Florida onlangs, heeft Trump weinig van zich laten horen sinds hij in januari het Witte Huis verliet. Sinds zijn aanhangers het Capitool bestormden, is Trump verbannen van Twitter, het medium dat hij lange tijd als spreekbuis gebruikte.