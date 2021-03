Ook kinderen in de leeftijd van elf en twaalf jaar oud zijn door jihadisten in de kustprovincie Cabo Delgado in Mozambique onthoofd. Dit meldt Save The Children dinsdag op zijn website nadat de hulporganisatie met verschillende families heeft gesproken die ooggetuigen waren. Het was nog niet eerder bekend dat ook kinderen slachtoffer zijn van de jihadistische opstand.

De organisatie, die zich voornamelijk bezighoudt met psychische nazorg voor gevluchte burgers, stelt dat de gruweldaden al een paar weken geleden hebben plaatsgevonden. Pas na hun vlucht vertelden de ooggetuigen hun verhalen aan hulporganisaties. Save The Children heeft twee getuigenverklaringen opgetekend, maar houdt er rekening mee dat er meerdere tieners op deze manier om het leven zijn gekomen.

Deze jihadistische opstand, bestaande uit militairen die nauwe banden hebben met terreurgroep IS, is al sinds 2017 actief in de noordelijke kustprovincie Cabo Delgado. Op dit moment zijn er al 670.000 Mozambikanen gevlucht, ruim zeven keer meer dan vorig jaar rond deze tijd. Ruim 2.500 mensen zijn gedood, onder wie duizenden burgers.

Arrestaties en vervolgingen van de daders zijn onmogelijk, omdat de regering de controle kwijt is en Mozambique conflictgebied is. Extremisten hebben de vrije hand en winnen steeds meer terrein.

Mozambique heeft de laatste tijd niet alleen te maken met geweld door jihadisten, maar is ook in conflict met buurland Tanzania en kreeg te maken met overstromingen in 2020 en cycloon Kenneth in 2019. Change Briggs, directeur van Save The Children in Mozambique, roept dringend op tot humanitaire hulp voor het zwaar getroffen land. Door de coronacrisis laat het land echter maar weinig buitenlandse hulp toe, alleen uit zuidelijk Afrika.