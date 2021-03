Archeologen hebben in Israël onderdelen van de Dode Zeerollen gevonden. Het is voor het eerst in circa zestig jaar tijd dat in het land weer onderdelen van de tweeduizend jaar oude Bijbelse documenten zijn gevonden.

De Dode Zeerollen werden aangetroffen in de Woestijn van Judea, die bij de Dode Zee op de Westelijke Jordaanoever ligt. Volgens de Israëlische autoriteiten zijn er tevens munten, een zesduizend jaar oud skelet en een zeker tienduizend jaar oude mand gevonden. Het zou om "de oudste mand ter wereld" gaan.

De doorgaans opgerolde perkamenten documenten werden in grotten verstopt tijdens een Joodse opstand tegen de Romeinen in de periode 132-136 na Christus. De Bijbelse documenten werden in de periode 1947-1956 ontdekt. De teksten zijn over het algemeen in het Oudgrieks geschreven, maar de naam van God staat er telkens in een oude versie van het Hebreeuws.

De antiquiteitenautoriteit (IAA) voert sinds 2017 opgraafwerkzaamheden uit in de woestijn. Volgens Israel Hasson van de IAA is slechts de helft van het beoogde woestijngebied daadwerkelijk doorzocht en kunnen in nog veel meer grotten mogelijk historische voorwerpen worden aangetroffen. Het gebied is daarom ook geliefd onder plunderaars.