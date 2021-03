Bijna drie maanden nadat op Eerste Kerstdag een camper ontplofte in de Amerikaanse stad Nashville, heeft de FBI een terroristisch motief uitgesloten. De aanslagpleger werd "gedeeltelijk gedreven door een totaal van stressfactoren in het leven", waaronder paranoia en "verschillende excentrieke complottheorieën", zei de Amerikaanse federale politiedienst maandag in een verklaring.

Uit het FBI-onderzoek zou blijken dat de man alleen handelde; hij voorzag het voertuig zelf van een geïmproviseerd explosief en bracht het vervolgens tot ontploffing.

De dader, de 63-jarige Anthony Warner, zou er bewust voor hebben gekozen de bom net voor zonsopgang te laten ontploffen in het centrum van Nashville. Daardoor zou zijn actie wel impact hebben, maar zou de kans op letsel bij omstanders zo klein mogelijk zijn.

Warner kwam zelf om het leven door de ontploffing, drie anderen raakten gewond. De camper stond op straat geparkeerd en speelde een luide opname af, waarin te horen was dat de bom binnen vijftien minuten zou ontploffen. De politie was snel ter plaatse en had vlak voor het explosief ontplofte het gebied geëvacueerd.