Het onderzoek naar de verdwenen Naima Jillal uit Amsterdam, die sinds 2019 wordt vermist, leidt naar een loods in het havengebied van Antwerpen. Onder de grond van de loods zijn kledingstukken en een handtas aangetroffen, maakte de Nederlandse politie maandag bekend.

Deze goederen worden nu onderzocht op forensische sporen. Tot op heden geen sporen aangetroffen van Jillal. De politie vermoedt dat Jillal niet meer in leven is.

De destijds 52-jarige Jillal werd 20 oktober 2019 voor het laatst gezien in Amsterdam, toen ze op de Gustav Mahlerlaan in een donkerkleurige auto stapte. Sindsdien is er geen levensteken meer van haar vernomen.

Het onderzoek van de recherche leidde naar de loods aan de Haifastraat in Antwerpen. In samenwerking met de Belgische politie is hier gezocht, waarbij speurhonden en een grondradar zijn ingezet. De grond in de loods is deels afgegraven.

Vorig jaar werd bekend dat binnen het criminele milieu mogelijk foto's van Jillal circuleren. Uit het beeldmateriaal zou blijken dat de vrouw niet meer in leven is.

De politie had eerder aanwijzingen gekregen dat de vrouw mogelijk het slachtoffer van een misdrijf was geworden. Haar verdwijning heeft mogelijk te maken met een mislukte cocaïnedeal, waarvoor ze ter verantwoording zou zijn geroepen.