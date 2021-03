Katholieke geestelijken mogen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht niet zegenen. Het bureau dat over de juiste leer van de katholieke kerk gaat, heeft dat maandag met goedkeuring van paus Franciscus geoordeeld.

Hoewel het Vaticaan stelt dat er respect moet zijn voor mensen met een andere seksuele geaardheid, kan het zich niet achter een zegen over een huwelijk scharen. Volgens de katholieke leer heeft God een huwelijk tussen man en vrouw voor ogen, zodat de mensheid zich kan voortplanten. Homohuwelijken kunnen daardoor geen onderdeel van dit plan zijn en dus ook niet gezegend worden.

Ook partnerschappen vormen op die manier een probleem voor kerkelijke zegening, omdat er dan bij geslachtsgemeenschap sprake is van seks buiten het huwelijk. Bovendien wil de kerk niet de indruk wekken dat een partnerschap gelijk staat aan een huwelijk.

"God kan en mag geen zondigheid zegenen", aldus de verklaring, waarin wel wordt erkend dat er in een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht positieve elementen kunnen zitten, die gekoesterd en gewaardeerd moeten worden. Individuen kunnen wel op zegening rekenen.

De paus heeft zich in het verleden uitgesproken voor gelijke rechten voor mensen in een geregistreerd partnerschap. In een documentaire pleitte hij vorig jaar voor het geregistreerd partnerschap voor homoseksuele stellen. De kerkvorst liet zich zelden zo expliciet uit over homorechten.

"Homoseksuele stellen hebben het recht een gezin te vormen. Zij zijn Gods kinderen en hebben recht op een familie. Niemand zou uit een familie gezet mogen worden of een ongelukkig leven mogen leiden", zei de paus in de documentaire Francesco van regisseur Evgeny Afineevsky.