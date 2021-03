Jeanine Áñez, de voormalige interim-president van Bolivia, moet vier maanden in voorlopige hechtenis blijven. Áñez wordt verdacht van een staatsgreep, zo liet de voormalige staatshoofd zelf weten via Twitter.

"Ze plaatsen mij vier maanden in hechtenis in afwachting van een proces vanwege een staatsgreep die nooit heeft plaatsgevonden", zei Áñez nadat ze tijdens een virtuele hoorzitting de uitspraak te horen had gekregen.

Áñez werd zaterdag gearresteerd op verdenking van opruiing, terrorisme en samenzwering. Haar aanhouding hing al even in de lucht. Zij zei eerder al te vrezen voor "politieke vervolging", omdat er arrestatiebevelen tegen haar en andere oud-regeringsleden waren uitgevaardigd.

De rechts georiënteerde Áñez kwam in november 2019 aan de macht als waarnemend president na het vertrek van de socialistische president Evo Morales, die na een bewind van veertien jaar vanwege politieke onrust moest opstappen. Hij zou hebben geknoeid met de verkiezingsuitslag.

Áñez zou na vertrek Morales 'ongrondwettelijk hebben gehandeld'

Morales ging in Argentinië in ballingschap, maar keerde terug na de verkiezingen in november 2020, toen zijn partijgenoot Luis Arce tot president werd verkozen.

Áñez wordt verweten na het vertrek van Morales ongrondwettelijk te hebben gehandeld en in feite samen met haar medestanders een coup te hebben gepleegd. Dat zou zijn gebeurd op voorspraak van de strijdkrachten.

Ook haar voormalige justitieminister, de chef van de politie, de voormalige bevelhebber van de strijdkrachten en anderen zijn in staat van beschuldiging gesteld.