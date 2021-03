De Britse premier Boris Johnson heeft zondagavond beloofd dat er onderzoek gedaan wordt naar de rol die de Londense politie gespeeld heeft tijdens de wake voor de vermoorde Sarah Everard. Zaterdagavond kwamen honderden mensen bijeen, wat in strijd is met de coronaregels. De politie trad vervolgens hardhandig op, wat leidde tot opstootjes tussen de politie en enkele deelnemers aan de wake.

Op videobeelden en foto's op sociale media is te zien hoe politiemannen actievoerders in bedwang houden en in de boeien slaan. Vier mensen werden opgepakt vanwege overtreding van coronaregels en verstoring van de openbare orde. Vanuit de politiek zijn er afkeurende reacties op hoe de politie de wake aanpakte.

"Net als iedereen die het gezien heeft maak ik me grote zorgen over de beelden van Clapham Common op zaterdagavond", zei Johnson, verwijzend naar het park in Zuid-Londen waar de wake plaatsvond. Burgemeester van Londen Sadiq Khan noemt de scènes "onaanvaardbaar".

Handhaving leidde tot "fysieke mishandeling"

De organisatie achter de wake, Reclaim These Streets, is boos op de agenten "die vrouwen fysiek mishandelen, tijdens een wake tegen geweld door mannen". Johnson zei op maandag met een speciale taskforce van justitie bijeen te komen om geweld tegen vrouwen te bespreken.

Volgens de Londense politie was handhaving noodzakelijk. "Herhaaldelijk hebben we de aanwezigen gevraagd de wetten na te leven en te vertrekken. Jammer genoeg begon een kleine minderheid tegen de agenten te scanderen, te duwen en met spullen te gooien", aldus assistent-commissaris Helen Ball.

Sarah Everard verdween op 3 maart toen ze te voet op weg was in haar woonplaats Londen. Eerder deze week is haar lichaam gevonden en is de 48-jarige agent Wayne Couzens opgepakt als hoofdverdachte. Een dertigjarige vrouw, vermoedelijk zijn echtgenote, werd aangehouden op verdenking van medeplichtigheid.