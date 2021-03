Christine Schraner Burgener, de gezant van de Verenigde Naties (VN) voor Myanmar, heeft zondag het aanhoudende bloedvergieten scherp veroordeeld. Volgens de Myanmarese nieuwssite Irrawaddy News kwamen zondag, verspreid over heel het land, zeker 134 mensen om het leven. Het was een van de dodelijkste dagen sinds de staatsgreep van 1 februari in het land.

Burgener zei in een verklaring dat het leger van Myanmar de internationale oproepen tot terughoudendheid negeert. Ze voegde eraan toe dat ze getuigenissen van "hartverscheurende verslagen van moorden, mishandeling van demonstranten en marteling van gevangenen" heeft gekregen van contacten in het Zuidoost-Aziatische land.

"Het voortdurende geweld, ook tegen medisch personeel en de vernietiging van openbare infrastructuur, ondermijnt de vooruitzichten op vrede en stabiliteit", aldus de VN-gezant.

Burgener roept de internationale gemeenschap, met inbegrip van de regionale actoren, op "zich solidair te verklaren met het volk van Myanmar en zijn democratische aspiraties".