Suriname zal de komende tijd de snelheid van het vaccineren flink opvoeren, naar gemiddeld vijftienhonderd vaccinaties per dag. Dat is noodzakelijk omdat van vijftigduizend vaccins de houdbaarheid eind juni verloopt, bevestigt directeur Rakesh Gajadhar Sukul van het ministerie van Volksgezondheid.

Sinds de start van de vaccinatiecampagne, ongeveer drie weken geleden, staat de teller zondag op ruim 5.400 mensen die een eerste vaccinatie hebben gehad. Het priktempo lag de eerste weken erg laag, omdat er maar duizend doses beschikbaar waren.

De partij van vijftigduizend doses is een onaangekondigde gift van de Indiase regering. Suriname is blij met de donatie, maar heeft hierdoor onverwacht eerder dan gepland de snelheid van het vaccineren moeten opvoeren. Over zo'n twee weken komt ook nog een zending van rond de 25.000 vaccins binnen. Dit zijn vaccins die Suriname gekocht heeft via het internationale COVAX-initiatief van gezondheidsorganisatie WHO.

Om te voorkomen dat er op een bepaald moment meer vaccins zijn dan verwerkt kunnen worden, doen de autoriteiten er nu alles aan mensen te stimuleren zich aan te melden voor een prik. Op dit moment hebben bijna vijftienduizend mensen zich geregistreerd. Zij zullen de komende tijd opgeroepen worden. Zestigplussers en mensen met onderliggende ziektes krijgen voorrang.

Eerste vaccins toegediend aan zorgmedewerkers

Deze vaccins zijn vooral toegediend aan de eerstelijns zorgmedewerkers en andere functionarissen in cruciale functies.

Ook de ministersploeg en de echtgenote van president Chan Santokhi hebben hun eerste prik al gehad. Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk hebben nog geen prik gehad omdat ze onlangs COVID-19 hebben gehad.