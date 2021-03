De partij van bondskanselier Angela Merkel heeft zondag bij twee deelstaatverkiezingen in het zuidwesten van Duitsland verloren. Zowel in de deelstaat Baden-Württemberg als in Rijnland-Palts werd de CDU niet de grootste partij, blijkt uit prognoses van Duitse media.

In Baden-Württemberg krijgt de CDU naar verwachting 24 procent van de stemmen, 3 procentpunt minder dan bij de vorige verkiezingen in 2016. In Rijnland-Palts staat de CDU op ongeveer 26,5 procent van de stemmen. De partij haalde daar in 2016 nog 31,8 procent van de stemmen. Het zijn de slechtste resultaten ooit voor de CDU in beide gebieden.

Volgens waarnemers krijgt Merkels partij de rekening gepresenteerd voor de lange coronalockdown en affaires rond CDU-politici die grof geld verdienden aan onder meer de handel in mondkapjes.

In het welvarende Baden-Württemberg bleven de Groenen met zo'n 32 procent van de stemmen duidelijk de grootste partij en kan de eerste Groenen-premier van Duitsland verder regeren. De sociaaldemocratische SPD, coalitiepartner van Merkel in Berlijn, handhaafde zich in Rijnland-Palts. De partij won daar 35,2 procent van de stemmen.

De rechts-populistische Alternative für Deutschland verloor in beide deelstaten een paar procent, waarmee de opmars van deze nieuwe partij in ieder geval in het zuidwesten lijkt gestopt.

De stembusgang in de deelstaten geldt als barometer voor de landelijke politiek in dit zogenoemde superverkiezingsjaar. Er volgen nog meer regionale verkiezingen en over een half jaar gaat heel Duitsland naar de stembus om een nieuw parlement in Berlijn te kiezen. Merkel, sinds 2005 regeringsleider, stelt zich bij deze verkiezingen niet meer herkiesbaar.