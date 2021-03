Bij rellen na een uit de hand gelopen Black Lives Matter-betoging tegen politiegeweld en racisme zijn zaterdag 36 agenten gewond geraakt. Negen van hen moesten in een ziekenhuis worden behandeld. Circa tien personen zijn gearresteerd, meldt de Luikse politie zondag.

Volgens Belgische media zorgden ongeveer tweehonderd "heethoofden" op zaterdagmiddag voor "stevige rellen" en zetten zij het centrum van Luik op stelten. De relschoppers plunderden een McDonald's-restaurant en zouden ook winkels hebben vernield. Een politiebureau en politievoertuigen werden bekogeld.

Jongeren vielen een agent aan, waarna de situatie escaleerde. De agent moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht.

De betoging was aangekondigd als reactie op een voorval met een Congolese, die zich maandag op een centraal plein in de stad tegen de politie had verzet. Uit voorzorg hadden de autoriteiten zaterdag al extra ordetroepen paraat gehouden. Winkeliers was verzocht de deuren gesloten te houden.