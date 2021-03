De waarnemend leider van de afgezette regering in Myanmar heeft zondag voor het eerst sinds de militaire coup op 1 februari van zich laten horen. In zijn toespraak beloofde Mahn Win Khaing Than onder meer een revolutie na te streven. Dit weekend schoot het leger tijdens nieuwe demonstraties tegen de staatsgreep zeker vijf betogers dood.

Ook zei hij dat de ondergedoken regering burgers het wettelijke recht wil geven om zich te wapenen tegen het leger. Mahn Win Khaing Than sprak het volk vanuit zijn schuilplaats toe via Facebook. "Dit is een dieptepunt voor onze natie en het moment waarop bijna een nieuwe dag aanbreekt", zei hij onder meer.

Samen met andere hooggeplaatste functionarissen van de voormalige regeringspartij NLD is hij op de vlucht voor het leger. Tientallen partijleden konden niet ontkomen en zijn gearresteerd, onder wie regeringsleider Aung San Suu Kyi.

Sinds de staatsgreep gaan inwoners van Myanmar dagelijks de straat op om te demonstreren tegen de machtsovername. Daarbij schieten militairen geregeld met scherp. Zo zijn tot zaterdag ruim tachtig mensen gedood door het leger, aldus mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). Ruim 2.100 betogers werden opgepakt.

Afgezette regering zoekt toenadering tot gewapende milities

Vertegenwoordigers van de afgezette Myanmarese regering hebben zich in ballingschap verenigd in het comité CRPH. Zij benoemden Mahn Win Khaing Than vorige week tot waarnemend vicepresident.

De CRPH wil een nieuwe democratie creëren en noemt de junta illegaal. Leiders van het comité hebben onlangs vertegenwoordigers van de grootste gewapende etnische organisaties van Myanmar ontmoet. Deze organisaties hebben de macht over grote delen van het land. Sommige hebben hun steun toegezegd.

Volgens de waarnemend leider wordt het tijd dat "alle etnische broeders, die al decennialang verschillende vormen van onderdrukking hebben meegemaakt" de krachten bundelen.