De regering van de Amerikaanse president Joe Biden probeert sinds half februari contact te leggen met het regime in Noord-Korea. Maar tot nu toe zijn de pogingen "via verschillende kanalen" onsuccesvol gebleken, zegt een hooggeplaatste Amerikaanse functionaris die anoniem wil blijven tegen persbureau Reuters. "Tot op heden hebben we geen reactie ontvangen van Pyongyang."

De regering van Biden heeft zich in het openbaar vooralsnog voorzichtig uitgelaten over haar aanpak van Noord-Korea. De nieuwe regering zou bezig zijn met een uitgebreide evaluatie van het toenaderingsbeleid onder Bidens voorganger Donald Trump, die een aantal ontmoetingen had met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Het is Trump toen niet gelukt om Noord-Korea afstand te laten doen van zijn nucleaire wapens. Volgens de anonieme regeringsmedewerker zijn inmiddels ruim een jaar geen onderhandelingen meer geweest met het regime in Pyongyang.

Ook de Noord-Koreaanse delegatie bij de Verenigde Naties in New York is door de regering van Biden benaderd. Maar ook daar bleef een reactie uit.

Biden noemde Kim tijdens de verkiezingscampagne een "misdadiger" en zei dat hij hem alleen zou ontmoeten "op voorwaarde dat hij ermee instemde dat hij zijn nucleaire capaciteit zou afbouwen". Binnenkort reist een Amerikaanse delegatie naar Zuid-Korea en Japan. Dan zal naar verluidt de zorgen van die twee landen over het nucleaire programma van Noord-Korea hoog op de agenda staan.