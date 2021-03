De politie in Londen heeft zich de woede van veel mensen op de hals gehaald door in te grijpen tijdens een bijeenkomst ter nagedachtenis van de vermoorde Britse Sarah Everard. De Londense burgemeester Sadiq Khan noemde het politieoptreden onacceptabel.

De moord op de 33-jarige Everard heeft geleid tot een golf van woede en verontwaardiging over geweld tegen vrouwen. Een agent wordt ervan verdacht haar gedood te hebben.

De politie had van tevoren gewaarschuwd dat een herdenking of protestbijeenkomst tegen de coronamaatregelen indruist. Daarop werd een voor zaterdag aangekondigde wake bij een herdenkingsplek in het zuiden van Londen door de organisatoren afgelast.

Maar het weerhield mensen er niet van om toch een eerbetoon aan Everard te brengen en aandacht te vragen voor de angst van vrouwen voor seksuele intimidatie en aanranding op straat. Ook Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William, bezocht in de loop van de dag de herdenkingsplek.

In de avond werd het er steeds drukker, waarop de politie ingreep. Op beelden is te zien dat het tot aanvaringen tussen agenten en betogers kwam. Sommige vrouwen werden door de politie naar de grond gewerkt. Enkelen van hen zijn gearresteerd.

'Reactie was op momenten ongepast en onevenredig'

"De politie moet de coronaregels handhaven, maar uit beelden die ik heb gezien, blijkt dat de reactie op momenten ongepast en onevenredig was", schreef de Londense burgemeester op Twitter. Khan laat weten met de politiecommissaris in contact te staan.

Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemde de beelden "verontrustend". Ze heeft de politie om een uitgebreid verslag gevraagd.