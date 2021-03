In het Belgische Luik zijn eerder op zaterdag rellen uitgebroken na een uit de hand gelopen Black Lives Matter-betoging tegen politiegeweld en racisme. De rust in het centrum van de stad lijkt wedergekeerd, maar lokale media waaronder Het Laatste Nieuws zeggen dat er nog altijd een "gespannen sfeer" hangt. De politie blijft aanwezig.

Volgens Belgische media zorgden ongeveer tweehonderd "heethoofden" op zaterdagmiddag voor "stevige rellen" en zetten zij het centrum van Luik op stelten. De relschoppers plunderden een McDonald's-restaurant en ook winkels zouden zijn vernield. Een politiebureau en politievoertuigen werden bekogeld.

Jongeren vielen een agent aan, waarna de situatie escaleerde. De agent moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Acht andere agenten raakten lichtgewond.

De politie, die drie waterkanonnen en traangas inzette, riep iedereen op het centrum te verlaten. De relschoppers gooiden met straatstenen, verkeersborden, schoenen en glazen flessen.

De betoging was aangekondigd als reactie op een voorval met een Congolese vrouw, die zich maandag op een centraal plein in de stad tegen de politie had verzet. Uit voorzorg hadden de autoriteiten zaterdag al extra ordetroepen paraat gehouden. Winkeliers was gevraagd hun deuren gesloten te houden.