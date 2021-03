De Amerikaanse stad Minneapolis heeft een schikking van 27 miljoen dollar (ruim 22,5 miljoen euro) getroffen met de familie van George Floyd. De gewelddadige dood van Floyd, eind mei vorig jaar, leidde tot een storm van verontwaardiging en wereldwijde protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

De gemeenteraad van Minneapolis stemde unaniem in met de schikking in een rechtszaak die was aangespannen door de nabestaanden.

De advocaat van de familie van Floyd zei tijdens een persconferentie dat het om de grootste schikking voor burgerrechten in de Verenigde Staten ooit gaat en dat het "een krachtige boodschap uitzendt dat zwarte levens ertoe doen en dat politiegeweld tegen mensen van kleur moet eindigen".

Floyd werd gearresteerd omdat hij een vals biljet van 20 dollar zou hebben gebruikt. De zwarte man werd door meerdere agenten tegen de grond gedrukt. Hij overleed toen de witte agent Derek Chauvin langdurig met zijn knie op diens nek drukte. Zijn dood leidde wereldwijd tot een heropleving van de Black Lives Matter-protesten tegen politiegeweld en racisme.

De zus van Floyd, Bridgett Floyd, zei in een verklaring dat zij en haar familie "tevreden zijn dat dit deel van de tragische weg richting gerechtigheid voor mijn broer George is afgesloten". "Hoewel onze harten zijn gebroken, zijn we getroost met de wetenschap dat zelfs in zijn dood, George Floyd de wereld laat zien hoe te leven."

Het proces tegen de 44-jarige Chauvin begon eerder deze week. Het vonnis wordt eind april verwacht. Het proces tegen drie andere agenten, die verdacht worden van medeplichtigheid, begint op 23 augustus.