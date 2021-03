Tijdens een bijeenkomst van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties is vrijdag door 31 landen zeldzame kritiek geuit op mensenrechtenschendingen in Egypte. Voor het eerst sinds 2014 ondertekenden de Verenigde Staten, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en verschillende Europese landen een gezamenlijke verklaring.

In het Egypte onder president Abdel Fattah Al Sisi vinden mensenrechtenschendingen en inperkingen van vrijheden in toenemende mate plaats. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt zelfs van de "ergste mensenrechtencrisis in tientallen jaren" in Egypte.

De gezamenlijke verklaring tijdens de bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad roept op tot meer vrijheid van meningsuiting en samenkomst, en de vrijlating van journalisten, activisten en vermeende politieke tegenstanders. Onder het mom van onder andere een arbitraire anti-terrorismewet worden zij vervolgd.

Meer ruimte voor maatschappelijk middenveld

Egypte is een nauwe bondgenoot van de Verenigde Staten. De Amerikaanse oud-president Donald Trump noemde Al Sisi in 2019 zijn "favoriete dictator". De huidige Amerikaanse president Joe Biden wil zich echter meer uitspreken tegen mensenrechtenschendingen en misbruik van de rechtsstaat.

"We dringen er bij Egypte op aan om ruimte te garanderen voor het maatschappelijke middenveld - inclusief mensenrechtenverdedigers - om te werken zonder angst voor intimidatie, pesterijen, arrestatie, detentie of enige andere vorm van vergelding", zei de Finse ambassadeur Kirsti Kauppi tijdens het voorlezen van de verklaring.

In een reactie liet het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken weten "verrast" te zijn en de verklaring af te keuren.