Het lichaam dat woensdag gevonden werd in een bosgebied in Ashford, zo'n 80 kilometer van Londen, is van de vermiste Sarah Everard, bevestigt de Britse politie vrijdag. De moord op de jonge vrouw heeft in het Verenigd Koninkrijk tot een debat over de veiligheid van vrouwen op straat geleid.

Op sociale media delen veel vrouwen verhalen waarin ze onder meer vertellen dat ze bang zijn om 's avonds alleen naar buiten te gaan en wat ze doen om zichzelf veilig te voelen. Uit onderzoek van UN Women UK blijkt dat ruim 70 procent van alle vrouwen in het Verenigd Koninkrijk seksuele intimidatie in de publieke ruimte heeft meegemaakt.

De 33-jarige Everard verdween op 3 maart in haar woonplaats Londen. Ze liep 's avonds naar huis vanaf de woning van een vriendin. Om 21.30 uur werd ze voor het laatst gezien, daarna was het dagenlang onduidelijk waar Everard was gebleven.

Woensdag werden twee verdachten opgepakt. Een 48-jarige man, die in de Britse hoofdstad werkzaam is als politieagent, zit vast op verdenking van moord en ontvoering. Een vrouw van in de dertig wordt verdacht van medeplichtigheid.

Wake en minuut stilte voor Everard

Duizenden vrouwen willen zaterdag een wake houden in het park waar Everard vlak voor haar vermissing doorheen liep. Tijdens deze bijeenkomst willen ze een minuut stilte houden voor Everard en andere vrouwen die door geweld om het leven zijn gekomen.

De bijeenkomst werd volgens de organisatie aanvankelijk toegestaan door de politie, maar die verklaarde later dat de wake in strijd is met de coronaregels en tot hoge boetes kan leiden. De organisatoren proberen het besluit vrijdag bij de rechtbank aan te vechten. In korte tijd werd 37.000 pond (43.000 euro) euro ingezameld voor de juridische kosten.

#notallmen valt verkeerd

Niet alleen vrouwen delen hun ervaringen en spreken zich uit via sociale media: onder de hashtag #notallmen twitteren mannen dat zij niet allemaal schuldig zijn aan geweld tegen vrouwen. Dit schoot veel vrouwen in het verkeerde keelgat, omdat het als misplaatst wordt opgevat.

"Als je in de verleiding komt om #notallmen te schrijven, laat dan ook maar horen wat voor geweldig werk je doet. De campagnes die je bent gestart, de lezingen die je op scholen houdt, de wekelijkse bijeenkomsten om mannelijk geweld te bespreken. Nu klinkt het alsof je een prijs wil voor het nooit verkrachten van iemand in een park", twittert comédienne Tessa Coates.