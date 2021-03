Een jaar geleden werd de eerste coronabesmetting vastgesteld op Curaçao. In de afgelopen 365 dagen telde het eiland 4.915 besmettingen en zijn 22 mensen overleden aan COVID-19. Cijfers van het RIVM laten zien dat de besmettingen sinds maart rap toenemen. Na weken van versoepelingen heeft minister-president Eugene Rhuggenaath afgelopen maandag strengere maatregelen aangekondigd.

Voor heel Curaçao geldt sinds maandag een avondklok tussen 22.00 uur en 4.30 uur, waardoor de horeca om 21.00 uur moet sluiten. Ook blijft de mondkapjesplicht van kracht en moeten mensen 2 meter afstand tot elkaar houden.

Curaçao telde in de eerste week van maart 44 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners, waarmee het aantal bijna verdubbelde ten opzichte van een week eerder. De stijging lijkt door te zetten.

In totaal waren er afgelopen zondag 112 actieve besmettingen. In driekwart van de gevallen gaat het om de Britse variant. Ook heeft het RIVM de Mexicaanse virusvariant aangetroffen op het eiland. Eén coronapatiënt lag op de intensive care.

Vrijwilligers van het Rode Kruis vullen hulppakketten voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Vrijwilligers van het Rode Kruis vullen hulppakketten voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Foto: ANP

Economische gevolgen hakken er stevig in

Hoewel de gevolgen voor de gezondheid op Curaçao lange tijd beperkt waren (pas in september stierf de eerste persoon - een Nederlandse toerist - op het eiland aan COVID-19), hakken de economische gevolgen er al langer stevig in. De eilanden in het Caribisch gebied lijden onder het weggevallen toerisme.

Nederland betaalt daarom miljoenen aan voedselbijdragen op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao. Tussen mei 2020 en mei 2021 gaat het om 41,7 miljoen euro. Het Rode Kruis coördineert de voedselhulp op de eilanden.

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) liet daarom deze week aan de Tweede Kamer weten nog eens 15,2 miljoen euro vrij te maken om de hulp tot en met juni voort te kunnen zetten.

Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Zita Jesus-Leito ontvangt de eerste lading Pfizer-vaccins in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Zita Jesus-Leito ontvangt de eerste lading Pfizer-vaccins in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Foto: ANP

Vaccineren voor orkaanseizoen begint

Het vaccinatieprogramma is twee weken geleden ook op Curaçao van start gegaan. Tussen 24 februari en 8 maart kregen de eerste 3.400 mensen het Pfizer-vaccin toegediend, waarmee het eiland met 160.000 inwoners nog een behoorlijke weg te gaan heeft.

Eerst zijn de 60-plussers en zorgmedewerkers aan de beurt. De inzet is dat inwoners van alle eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk vóór het orkaanseizoen zijn ingeënt. Dat begint in augustus.

Reizigers naar Curaçao moeten een negatieve PCR-test laten zien, maar wanneer ze uit een land komen met veel besmettingen is veertien dagen quarantaine ook verplicht. Nederlanders die uit Curaçao terugkomen, hoeven niet in thuisquarantaine en hoeven ook geen test te laten zien. Wel ontraadt de Nederlandse overheid niet-noodzakelijke reizen.