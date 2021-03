Vijftien bemanningsleden van een tanker die door het Nederlandse oliebedrijf De Poli Tankers was gecharterd, zijn ontvoerd voor de kust van het West-Afrikaanse Benin. Het gaat om opvarenden uit Oekraïne, Roemenië en de Filipijnen, meldt het Barendrechtse bedrijf vrijdag.

De Poli Tankers heeft niet bekendgemaakt wanneer het onder Maltese vlag varende schip werd overvallen. Zes bemanningslieden konden aan boord blijven van de Davide B en maken het goed.

Op dit moment wordt er naar de vijftien ontvoerde crewleden gezocht. Gevreesd wordt dat ze naar de West-Afrikaanse kust zijn gebracht en worden vastgehouden tot er losgeld is betaald.

De tanker werd op ongeveer 390 kilometer ten zuiden van Cotonou, de grootste stad van Benin, overvallen. In de Golf van Guinee, waaraan Benin ligt, vinden de laatste tijd steeds vaker overvallen of kapingen plaats. De chef van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties (VN), Kitack Lim, zei afgelopen maand dat dit om een betere aanpak en meer internationale samenwerking vraagt.

In januari van dit jaar werden al vijftien bemanningsleden van een containerschip uit Turkije ontvoerd. Bij die ontvoering viel een dode en de ontvoerden werden pas na drie weken tegen betaling van losgeld vrijgelaten. Ze zeiden te zijn vastgehouden in een woud en herhaaldelijk met de dood te zijn bedreigd. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend.