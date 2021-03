De Amerikaanse president Joe Biden hoopt dat op 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, het normale leven in de Verenigde Staten weer deels is teruggekeerd. De president zei donderdagavond (lokale tijd) in een toespraak dat hij verwacht dat dit mogelijk gaat zijn door het vaccineren en als mensen de coronamaatregelen blijven opvolgen.

De president waarschuwde wel dat hij hiervoor de hulp nodig heeft van het Amerikaanse volk. "Als we niet blijven opletten en de situatie weer gaat verslechteren, dan kan het zijn dat we opnieuw restricties moeten invoeren om terug te komen op het juiste pad. (..) We boeken vooruitgang: dit is niet het moment om op te geven."

Het was Bidens eerste tv-toespraak op primetime sinds zijn aantreden. In zijn toespraak sprak de president het volk toe over de uitbraak van COVID-19 een jaar geleden en de gevolgen daarvan.

Hij zei daarin ook dat alle volwassen inwoners van de Verenigde Staten uiterlijk 1 mei in aanmerking komen voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Op dit moment wordt nog voorrang gegeven aan bepaalde risicogroepen, maar het kabinet van Biden heeft er vertrouwen in dat er in mei genoeg vaccins zijn voor alle Amerikanen.

Biden sprak zich donderdagavond ook uit tegen "racistische aanvallen op Aziatische-Amerikanen" sinds het begin van de corona-uitbraak. "Het is fout, het is on-Amerikaans en het moet stoppen", zei hij. Ook bekritiseerde hij de aanpak van zijn voorganger Donald Trump. "Het virus werd dagen, weken en toen maanden ontkend, wat tot meer sterfgevallen, besmettingen, stress en eenzaamheid leidde", aldus de president.

Leger gaat helpen bij vaccineren

In zijn toespraak kondigde Biden ook aan dat nog eens vierduizend troepen worden ingezet om te helpen met vaccineren. In totaal gaat het nu om zesduizend militairen. Daarnaast wordt een website gelanceerd waarop Amerikanen kunnen opzoeken waar zich in hun omgeving vaccinatielocaties bevinden.

Volgens Biden ligt de VS voor op het vaccinatieschema en zullen mogelijk al in zijn eerste zestig dagen als president al 100 miljoen mensen een prik hebben gekregen. Eerder beloofde hij dit doel te bereiken in zijn eerste honderd dagen als leider van het land.

De VS heeft sinds begin vorig jaar ruim 29 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Daarnaast zijn volgens de officiële cijfers ook meer dan 527.000 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19. De aantallen zijn relatief veel groter dan in andere landen.