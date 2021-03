Het staatsparlement van New York heeft donderdag zijn goedkeuring gegeven voor het starten van een onderzoek naar het mogelijk afzetten van gouverneur Andrew Cuomo. Hij staat onder toenemende druk omdat hij door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag.

De voorzitter van de Senaat van de staat, Democraat Andrea Stewart-Cousins, heeft geëist dat Cuomo ontslag neemt. Ook Carl E. Heastie, de Democratische meerderheidsleider in het staatsparlement, riep Cuomo al op zelf te overwegen op te stappen.

"Ik denk dat het tijd is dat de gouverneur serieus nadenkt of hij nog steeds effectief in de behoeften van de mensen van New York kan voorzien", aldus Heastie.

De 63-jarige gouverneur weigert echter af te treden. Het zou volgens de Democraat "ondemocratisch" zijn terug te treden op basis van alleen maar aantijgingen.

Gouverneur kuste oud-medewerker

Afgelopen weekend klapten nog eens twee oud-medewerkers van Cuomo uit de school over seksueel ongewenst gedrag door hun voormalige werkgever. Aan een van hen zou hij op het werk hebben gevraagd of ze een partner had en haar hand hebben gekust.

Eerder legden al drie vrouwen belastende verklaringen af. Cuomo is aan zijn derde ambtstermijn bezig in New York en werd eerder nog geprezen voor zijn aanpak van de coronapandemie. De minister van Justitie van New York, Letitia James, is een onderzoek begonnen naar de aantijgingen door de vrouwen.