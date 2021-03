De Europese Unie wil China straffen voor het schenden van de mensenrechten van de Oeigoerse moslimminderheid in de regio Xinjiang, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal donderdag vanuit Brussel.

Het is voor het eerst dat de EU het communistische regime sancties oplegt sinds een opstand op het Tiananmenplein in Peking in 1989 bloedig werd neergeslagen.

De EU zou vier functionarissen en een zogenoemde entiteit op de zwarte lijst willen zetten, is vernomen van diplomaten. Een van de sancties is een reisverbod voor de betrokkenen. Ook kunnen ze niet bij hun eventuele tegoeden in de EU-lidstaten. De Chinezen staan op een lijst waarop ook mensenrechtenschenders uit Rusland, Noord-Korea en Afrika staan.

Sommige Europese regeringen en de Verenigde Staten bestempelen de acties van Peking in Xinjiang als genocide. Dat deed de Tweede Kamer twee weken geleden eveneens. De volkerenmoord wordt volgende week in Alaska ook aangekaart tijdens het eerste overleg tussen de nieuwe Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie en een Chinese delegatie.

Het besluit om Europese sancties op te leggen, werd volgens de krant na lange onderhandelingen genomen. Het slepende overleg maakte opnieuw duidelijk dat binnen het EU-blok de meningen over de omgang met Peking uiteenlopen, aldus The Wall Street Journal. De maatregelen moeten nog worden goedgekeurd, wat naar verwachting zal gebeuren als de EU-ministers van Buitenlandse Zaken later deze maand bijeenkomen.