Twee zelfmoordterroristen die in maart 2016 bij de terroristische aanslagen in Brussel betrokken waren, zouden in 2014 een willekeurige moord hebben gepleegd om te testen hoe het is om iemand te doden, blijkt donderdag uit onderzoek van de Belgische krant De Morgen. De cold case rondom de dood van het slachtoffer, de 76-jarige Paul-André Vanderperren, kon pas vorig jaar worden opgelost.

De twee broers, Ibrahim en Khalid El Bakraoui, zouden de moord op Vanderperren op 14 december 2014 hebben gepleegd. Anderhalf jaar later blies Khalid zichzelf op in de metro in Maalbeek en Ibrahim op luchthaven Zaventem.

De moord op Vanderperren was een raadsel voor de Belgische politie. De politie tastte jarenlang in het duister over het motief voor de moord op de man, die werd beschreven als "aardig" en "iemand zonder problemen". Vanderperren werd op enkele tientallen meters van zijn huis in Jette, nabij Brussel, doodgeschoten.

Uit de verhoren van Osama Krayem, die bij de Brusselse aanslagen betrokken was, zou informatie over de dood van Vanderperren naar voren zijn gekomen. Op 20 december 2016 verklaarde Krayem dat Khalid hem heeft verteld dat hij en zijn broer op straat iemand hebben doodgeschoten.

In een later verhoor zei Krayem: "Khalid legde me uit dat hij een oudere persoon was en dat ze wilden testen hoe het was om iemand te vermoorden."

Weduwe Vanderperren hoorde vorig jaar over de vermeende daders

Als de link tussen de broers en de cold case duidelijk wordt, hevelt het Brusselse parket het onderzoek over naar het federaal parket. Het federaal parket wilde vragen van De Morgen over de inhoud van het onderzoek niet beantwoorden.

De weduwe van het slachtoffer laat aan de krant weten dat ze een jaar geleden via haar advocaat te horen kreeg dat de broers "zo goed als zeker" verantwoordelijk zijn voor de moord op haar man. Omdat beide daders overleden zijn, is het onderzoek naar de moord op haar man geëindigd in een zogenoemde buitenvervolgingstelling.

Bij de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 werden 32 mensen gedood en zijn 340 mensen gewond geraakt. Drie terroristen vonden die dag de dood.