De rechtszaak in Kenia tegen de hoofdverdachte van de moord op de Nederlandse zakenman Tob Cohen, zijn vrouw Sarah Wairimu, wordt vooralsnog niet afgeblazen. De weduwe wilde dat de aanklachten tegen haar werden ingetrokken. Maar het hooggerechtshof in de Keniaanse hoofdstad Nairobi ging daar niet in mee.

Het hof acht zich niet bevoegd het verzoek in behandeling te nemen, meldt de Keniaanse omroep KBC.

De vrouw zegt dat ze is aangeklaagd omdat politici en andere betrokkenen het waardevolle huis van Cohen, een voormalig Philips-topman, willen hebben.

Cohens lichaam werd op 13 september 2019 in een septic tank bij zijn huis in Kenia gevonden, veertig dagen nadat de Nederlander vermist was gemeld.

Wairimu kwam na 44 dagen detentie op borgtocht vrij. Volgens de aanklagers heeft ze de moord met zo'n twintig anderen beraamd en gepleegd. De weduwe zelf zegt dat bekenden van haar man de moord hebben gepleegd uit hebzucht. Ze was 29 jaar met de Nederlander getrouwd.