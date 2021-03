De militaire junta in Myanmar hanteert steeds vaker dodelijke tactieken om de massale demonstraties in het land te beteugelen. Hierbij worden onder meer beruchte legereenheden ingezet die bekendstaan om hun mensenrechtenschendingen, schrijft Amnesty International donderdag in een nieuw onderzoek.

De mensenrechtenorganisatie analyseerde voor het onderzoek 55 video's, die door burgers en lokale media zijn gemaakt tussen 28 februari en 8 maart. Volgens Amnesty blijkt daaruit een vooropgezet plan om demonstranten te doden met zware oorlogswapens, waaronder Chinese RPD-machinegeweren en MA-1 semiautomatische wapens.

De Tatmadaw, het leger van Myanmar, zou volgens Amnesty steeds vaker uit zijn op opzettelijke escalaties. Ze gedragen zich volgens de organisatie roekeloos en schieten met scherp in stedelijke gebieden. Vooral in de grote steden Mandalay, Rangoon en Dawei vallen de laatste weken veel slachtoffers.

De Verenigde Naties schatten dat er sinds de staatsgreep op 1 februari tot 4 maart zeker 61 mensen zijn overleden bij betogingen. Mogelijk is dit aantal groter omdat er nog mensen worden vermist en informatie lastig te verifiëren is.

47 Non in Myanmar knielt voor agenten om geweld te stoppen

'Tactieken van leger niet nieuw'

Joanne Mariner van Amnesty benadrukt dat de tactieken van het leger niet nieuw zijn, maar dat het voor het eerst is dat er massaal beelden van het geweld worden geplaatst op sociale media. "Dit zijn niet de acties van overrompelde individuele agenten die slechte beslissingen nemen. Dit zijn roekeloze commandanten die al eerder betrokken waren bij misdaden tegen de mensheid, en die hun troepen en moordmethoden nu openlijk inzetten."

Amnesty International wil dat de militaire legerleiding, onder wie Min Aung Hlaing, ter verantwoording worden geroepen bij het Internationaal Strafhof. Ook eist de organisatie dat de militaire junta stopt met het dodelijke geweld tegen betogers.

De mensenrechtenorganisatie heeft op basis van foto's kunnen bepalen dat onder meer militaire eenheden van de Rangoon Command, 33e, 77e en 101ste Light Infantry Divisions (LID) betrokken zijn bij het geweld tegen demonstranten. Uit eerder onderzoek van Amnesty bleek dat de 33e LID eerder betrokken was bij mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya-minderheid in de Rakhine-staat.

De VN-Veiligheidsraad veroordeelde woensdagavond het geweld in Myanmar en vraagt het geweld tegen demonstranten te stoppen. Er werd echter geen melding gemaakt van de staatsgreep door Myanmarese militairen en ook werd er niet gedreigd met sancties.

Waarschuwing: De beelden bij deze tweet kunnen als schokkend worden ervaren.