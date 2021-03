De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties veroordeelt het geweld dat in Myanmar tegen vreedzame demonstranten wordt gebruikt. De VN-Veiligheidsraad maakt echter geen melding van de staatsgreep door Myanmarese militairen op 1 februari en dreigt ook niet met sancties. De verklaring is wel een nieuwe vermaning aan het adres van de coupplegers.

Ook China, dat als een traditionele bondgenoot van de machthebbers in Myanmar wordt gezien, staat achter de door het Verenigd Koninkrijk opgestelde verklaring.

Het is de tweede keer in ruim een maand dat de Veiligheidsraad zich unaniem en vermanend richt tot de generaals die de macht hebben gegrepen in Myanmar. Volgens de generaals zijn de verkiezingen vorig jaar niet eerlijk verlopen. In 2020 werd regeringsleider Aung San Suu Kyi met een overweldigende meerderheid herkozen.

Sinds de staatsgreep op 1 februari zijn er grote betogingen tegen de militaire junta en stakingen georganiseerd. Daarbij gebruiken de veiligheidstroepen geweld tegen de demonstranten. Meer dan zestig actievoerders zouden door de veiligheidstroepen zijn gedood.

De VS heeft in een reactie op het toenemende geweld nieuwe sancties tegen de militaire junta in het land afgekondigd. De twee volwassen kinderen van juntaleider Min Aung Hlaing en zes bedrijven waar zij de controle over hebben zijn op een zwarte lijst gezet. Zij kunnen niet meer bij eventueel geld in de VS komen. Ook mogen Amerikanen geen zaken meer met deze mensen doen. Met de straffen hoopt Washington de druk op het militaire regime te verhogen.