Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is woensdag akkoord gegaan met een historisch steunpakket van 1,9 biljoen dollar (1,6 biljoen euro) voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. President Joe Biden zet naar verwachting vrijdag zijn handtekening onder de nieuwe wet.

Met de financiële injectie moeten onder meer vaccins en medische hulpmiddelen worden bekostigd. Daarnaast komt er financiële hulp voor Amerikaanse burgers, bedrijven en lokale overheden die zijn getroffen door de coronacrisis.

De meeste Amerikanen ontvangen een steunbedrag van 1.400 dollar (1.175 euro). De eerste cheques worden naar verwachting deze maand nog verstuurd.

Het voorstel was eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Maar omdat de Senaat het plan op een aantal punten had aangepast, moest het lagerhuis nogmaals over het crisissteunpakket stemmen. Zo werd onder andere een onderdeel over de verhoging van het minimumloon tot 15 dollar per uur weggestemd.

Vanwege de ophanden zijnde noodsteun waren verschillende economen eerder al positiever over de verwachte groei van de Amerikaanse economie in 2021. De steuncheques van 1.400 dollar gaan niet naar de rijkste Amerikanen. Naarmate iemand meer verdient, neemt het steunbedrag af. Amerikanen die 80.000 dollar of meer per jaar verdienen, hebben geen recht op extra financiële steun.