De eerste juryleden voor het strafrechtelijke proces tegen de Amerikaanse agenten die de zwarte arrestant George Floyd vorig jaar om het leven brachten zijn dinsdag geselecteerd. De gewelddadige dood van Floyd, eind mei vorig jaar, leidde tot een storm van verontwaardiging en wereldwijde protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

Voormalig politieagent Derek Chauvin staat terecht wegens doodslag. De eerste juryleden hadden eigenlijk maandag al geselecteerd moeten worden, maar dat werd uitgesteld omdat de openbaar aanklager een aantal aanklachten die eerder waren ingetrokken opnieuw wilde instellen.

De eerste drie juryleden werden na een gedetailleerd kruisverhoor van uren door de aanklager en de advocaten van Chauvin geselecteerd. Uiteindelijk moeten twaalf juryleden gaan vaststellen of Chauvin schuldig is aan de aanklachten.

De gewezen politieman hangt maximaal veertig jaar gevangenisstraf boven het hoofd. De selectie van de jury kan nog drie weken in beslag nemen. Verwacht wordt dat op 29 maart de openingspleidooien worden gehouden.

Een van de potentiële juryleden, een Spaanstalige vrouw die gebrekkig Engels spreekt, werd door Chauvins advocaten buiten de jury gehouden. Een jonge witte scheikundige, een jonge vrouw van kleur en een witte man van in de dertig die als accountant werkt, werden door beide partijen geschikt bevonden voor jurydienst.

Een nicht van Floyd, die aanwezig was in de rechtszaal, zei dat ze "optimistisch" is over het proces. "Het is bitterzoet voor ons", aldus Shareeduh Tate, die de familie vertegenwoordigde. "Maar we zijn er opgetogen over dat het gerechtelijk proces begint."