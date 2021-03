Later dan oorspronkelijk gepland is dinsdag begonnen met de zaak rondom de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. De rechtsgang tegen de hoofdverdachte, de witte agent Derek Chauvin, zou eigenlijk maandag beginnen maar werd uitgesteld omdat justitie de aanklacht tegen de agent wil uitbreiden.

De rechter in Minneapolis besloot dinsdag toch te starten, ondanks de bezwaren van de aanklagers. Volgens de rechter heeft hij die bevoegdheid.

De aanklagers wilden de aanklacht tegen Chauvin uitbreiden met third-degree murder. Daarmee wordt bedoeld dat iemand een daad begaat die anderen in gevaar brengt en daarbij geen rekening houdt met mensenlevens. Een rechtbank buigt zich nog over dat verzoek.

In Minneapolis zijn zeer strenge veiligheidsmaatregelen getroffen uit vrees voor protesten en ongeregeldheden. Delen van de binnenstad zijn afgegrendeld.

Het proces gaat enige tijd in beslag nemen: alleen al voor het selecteren van de jury zijn drie weken uitgetrokken, omdat de leden 'onpartijdig' aan het proces moeten beginnen. De moeilijkheid bij het selecteren van deze jury ligt ook in deze onpartijdigheid, aangezien de zaak wereldwijd zo veel ophef veroorzaakte. De juryleden krijgen de belofte dat ze tijdens de rechtszaak anoniem blijven.

Dood Floyd leidde tot wereldwijde protesten

De 46-jarige Floyd stierf op 25 mei 2020 tijdens een arrestatie in Minneapolis. Hij werd ervan beschuldigd af te hebben gerekend met een vals biljet van 20 dollar. Floyd werd door agenten tegen de grond gehouden, terwijl Chauvin minutenlang met zijn knie op de nek van Floyd drukte. De 44-jarige agent werd een dag na de dodelijke arrestatie ontslagen, net als drie betrokken collega's die later dit jaar worden berecht.

De dood van Floyd leidde tot massale Black Lives Matter-protesten tegen racisme en politiegeweld. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in verschillende Europese landen gingen mensen massaal de straat op. In Nederland werd onder meer geprotesteerd in Amsterdam en Rotterdam.