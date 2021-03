De drie verdachten die vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een homoseksuele man in het Belgische Beveren, hebben mogelijk nog twee homoseksuele mannen belaagd. Onder de verdachten bevinden zich twee minderjarige jongens, van zestien en zeventien jaar oud.

Het slachtoffer werd afgelopen weekend via de datingapp Grindr in de val gelokt en vervolgens dodelijk toegetakeld. Zijn lichaam werd door een fietser ontdekt, waarna de politie een groot sporenonderzoek startte.

Het korps onderzoekt nu ook of het drietal verantwoordelijk is voor twee andere recente incidenten in Beveren waarbij homoseksuele mannen het slachtoffer waren. In de Vlaamse stad werden recentelijk nog twee homo's overvallen, zij waren ook in de veronderstelling dat ze een afspraak hadden gemaakt via een datingapp voor homo's.

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws zijn de drie verdachten geen onbekenden van de politie. Het drietal zou al eerder gearresteerd wegens voor diefstal, vandalisme en overvallen. De jongeren zouden zich zelf bij de politie hebben gemeld.

België reageerde geschokt op het incident. Volgens Belgische media staat het vast dat de 42-jarige David slachtoffer is geworden van homohaat. Premier Alexander De Croo liet uit solidariteit met de lhbti-gemeenschap de regenboogvlag hijsen bij zijn kantoor en ambtswoning in Brussel.

"Het is belangrijk dat we allemaal samen duidelijk maken dat er in ons land geen enkele plaats is voor haat. Hier moet iedereen zichzelf kunnen zijn, wat ook je seksuele voorkeur of genderidentiteit is", aldus De Croo. Ook enkele burgemeesters hebben de regenboogvlag laten uithangen.