Het dodental door een enorme ontploffing van militaire munitie en explosieven in het Centraal-Afrikaanse land Equatoriaal-Guinea is fors opgelopen. Volgens de recentste cijfers kwamen bijna honderd mensen om het leven door de explosies op een militaire basis in Bata, de grootste stad van het land. Behalve het kamp werden ook omliggende wijken verwoest.

Aanvankelijk was sprake van minstens twintig doden. Van de ruim zeshonderd gewonden ligt ongeveer de helft nog in een ziekenhuis.

Volgens de overheid is nalatigheid de oorzaak geweest van het drama van zondag, waarbij de voorraden explosieven en munitie de lucht ingingen.

Equatoriaal-Guinea, een olieproducent, lijdt al onder een dubbele crisis door de coronapandemie en een daling van de prijs van ruwe olie, die ongeveer driekwart van de staatsinkomsten uitmaakt.