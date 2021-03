Het federale hooggerechtshof van Brazilië heeft alle veroordelingen van de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva vernietigd. Lula was veroordeeld voor corruptie en zou om die reden nooit meer aan verkiezingen mogen meedoen.

Door de vernietiging van eerdere vonnissen kan Lula zich in 2022 weer in de strijd om het presidentschap werpen. Het openbaar ministerie kan nog wel in beroep gaan.

Lula leidde het Zuid-Amerikaanse land tussen 2003 en 2011. In die periode drong hij de armoede in Brazilië succesvol terug, wat hem veel populariteit opleverde.

De oud-president verdween in 2018 achter de tralies vanwege corruptie en witwassen.

In eerste instantie zou hij een celstraf van twaalf jaar uitzitten. Maar Lula werd eind 2019 vrijgelaten, omdat hij volgens het Braziliaanse hof niet mocht vastzitten terwijl het hoger beroep nog liep.

Lula kwam in de problemen toen aan het licht kwam dat hij een luxe strandhuis had aangenomen van een bedrijf. In ruil daarvoor bevoordeelde hij dat bedrijf tijdens zijn ambtstermijn bij aanbestedingen.

De Braziliaanse oud-president heeft altijd volgehouden niets verkeerd te hebben gedaan.