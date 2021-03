De Belgische politie heeft "enkele" verdachten opgepakt in het onderzoek naar de moord op een 42-jarige man die in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven is gebracht. Minstens drie van de verdachten zijn minderjarig, schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

De man was via een nepprofiel op een datingsite voor homoseksuelen naar een parkje in Beveren gelokt. Eenmaal in het park aangekomen zou de man door minimaal drie personen zijn overvallen en neergestoken, zo meldde Nieuwsblad eerder.

Het lichaam van 42-jarige David P. werd op zaterdag rond het middaguur door een fietser ontdekt, waarna het park werd afgezet voor sporenonderzoek. Daarbij is door duikers tevens de vijver uitgekamd op zoek naar het mes waarmee de man is neergestoken.

Op het voorval is door de lokale lhbti-gemeenschap geschokt gereageerd. "We zijn verbitterd en hebben schrik", zo wordt de woordvoerder van de Sint-Niklase holebivereniging Tiszo, Wim Raes, geciteerd.

De politie wilde maandag tegenover Het Laatste Nieuws nog niet bevestigen dat er sprake zou zijn geweest van homohaat, zoals Nieuwsblad eerder schreef. Als homohaat inderdaad de drijfveer was, dan is de moord op David P. het tweede geval van gaybashing met dodelijke afloop in België. In 2012 werd in Luik om die reden de toen 32-jarige Ihsane Jarfi om het leven gebracht.